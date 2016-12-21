"Не там расставила акценты": Трамп назвал причину поражения Клинтон на выборах

17:54, 21 декабря 2016
Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, почему его соперница от демократической партии Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах. 

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он написал в Twitter.

«Вести политическую кампанию для получения голосов коллегии выборщиков гораздо сложнее и изощреннее, чем для получения голосов избирателей. Хиллари сфокусировалась не на тех штатах», - говорится в сообщении.

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При этом Трамп уверен, что показал бы куда лучшие результаты, если бы победитель определялся по голосам избирателей. Избранный американский президент, однако, отметил, что в таком случае проводил бы компанию по-другому.

Напомним, ранее коллегия выборщиков утвердила Трампа президентом США.

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Теги: #Трамп#Клинтон