"Не там расставила акценты": Трамп назвал причину поражения Клинтон на выборах
17:54, 21 декабря 2016Мир
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Избранный президент США Дональд Трамп рассказал, почему его соперница от демократической партии Хиллари Клинтон потерпела поражение на президентских выборах.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом он написал в Twitter.
«Вести политическую кампанию для получения голосов коллегии выборщиков гораздо сложнее и изощреннее, чем для получения голосов избирателей. Хиллари сфокусировалась не на тех штатах», - говорится в сообщении.
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При этом Трамп уверен, что показал бы куда лучшие результаты, если бы победитель определялся по голосам избирателей. Избранный американский президент, однако, отметил, что в таком случае проводил бы компанию по-другому.
Напомним, ранее коллегия выборщиков утвердила Трампа президентом США.
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