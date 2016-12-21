"Не там расставила акценты": Трамп назвал причину поражения Клинтон на выборах

Об этом он написал в Twitter.

«Вести политическую кампанию для получения голосов коллегии выборщиков гораздо сложнее и изощреннее, чем для получения голосов избирателей. Хиллари сфокусировалась не на тех штатах», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАдминистрация Трампа не включила Россию в список главных угроз для США

При этом Трамп уверен, что показал бы куда лучшие результаты, если бы победитель определялся по голосам избирателей. Избранный американский президент, однако, отметил, что в таком случае проводил бы компанию по-другому.

Напомним, ранее коллегия выборщиков утвердила Трампа президентом США.