Коллегия выборщиков утвердила победу Трампа на президентских выборах в США

Об этом пишет The New York Times.

В частности, количество выборщиков, которые отдали свои голоса за Дональда Трампа, превысило минимально необходимый порог в 270 голосов. Этого достаточно для официального признания Трампа избранным президентом США.

Порог в 270 голосов Трамп преодолел после того, как штат Техас отдал ему 36 голосов.

Всего в голосовании участвует 538 выборщиков, что соответствует числу депутатов конгресса: 100 сенаторов, 435 членов палаты представителей и три делегата от столичного округа Колумбия. Выборщики голосуют отдельно за Трампа и вице-президента Майка Пенса.

По последним данным Fox News, Дональду Трампу отдали свои голоса 304 выборщика, а за Хиллари Клинтон - 169. Отмечается, что голосование еще продолжается в ряде штатов.

Голосование членов коллегии выборщиков проходит в столицах штатов. Ожидается, что к 6 января бюллетени выборщиков окажутся в конгрессе США, который пересчитает голоса и завизирует результат.

Как отмечает NYT, после голосования на выборах, которое состоялось 8 ноября, противники Трампа начали кампанию, в ходе которой призывали выборщиков голосовать за кого угодно, только не за Трампа.