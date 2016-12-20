Президент Польши: доступ журналистов в Сейм ограничиваться не будет

Обсуждение этой инициативы стало одним из поводов для массовых оппозиционных демонстраций, прошедших на прошлой неделе, передает Медуза со ссылкой на Associated Press.

По словам Дуды, целью изменений было помочь журналистам «лучше организовать работу», а у партии были «хорошие намерения». В то же время он заявил, что власти должны «обеспечить гражданам доступ к информации о работе парламента».

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Председатель Сената Польши Станислав Карачевский, представляющий «Право и справедливость», 19 декабря после встречи с журналистами пообещал в январе представить новый вариант регламента, регулирующего работу прессы в парламенте.

Как сообщает TVN24, поздно вечером 19 декабря стало известно о подписании Дудой других резонансных законов — о реформировании Конституционного суда и изменении статуса судей. Ранее глава КС назвал законы неконституционными и призвал президента не подписывать их.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря оппозиция заблокировала работу парламента и организовала акции протеста. 17 декабря демонстранты возобновили акции протеста против недемократических, по их мнению, решений власти.

Оппозиционные депутаты выступили против ограничения доступа журналистов на слушания. По мнению инициаторов ограничения, журналисты мешают парламентариям работать, и доступ к слушаниям могут иметь только пять польских телекомпаний.