В Польше протестующие заблокировали здание парламента

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что это стало крупнейшим политическим протестом в стране за время пребывания Польши в Евросоюзе и наивысшей точкой эскалации конфликта между оппозиционными и провластными силами.

Читайте такжеПольша заявила о подмене тел погибших в Смоленской катастрофе

Как пишет Reuters, после полуночи полиция пыталась оттеснить протестующих, которые блокируют парламент, однако отказалась от этого, когда начали прибывать новые участники протеста.

Полиция также призывала через громкоговорители участников протеста разойтись. Reuters пишет, что Сейм был оцеплен сотнями полицейских, у многих было оружие, стреляющее резиновыми пулями.

Участники протестов заявляли, что законодатели останутся заблокированными, и требовали от лидера партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского выйти к ним.

Однако впоследствии стало известно, что при помощи полиции Ярослав Качиньский смог покинуть здание парламента. В частности, как сообщает Русская служба Би-Би-Си, на кадрах, показанных польской телекомпанией TVN24, видно, что полицейские, применив силу, оттеснили протестующих, помогли ему выйти из здания и дойти до машины.

Читайте такжеПольша и Великобритания предлагали ужесточить санкций против РФ

После этого автомобиль Качинського покинул площадь возле здания парламента вместе с другими машинами, одна из которых принадлежит премьер-министру страны Беате Шидло.

Депутат от оппозиционной партии Ежи Мейштович сообщил, что полиция применила слезоточивый газ, когда протестующие попытались остановить автомобиль Качинського.