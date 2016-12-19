В Турции совершили покушение на российского посла, он получил серьезное ранение – СМИ

В турецкой столице Анкаре напали на российского посла Андрея Карлова, передает Hurriyet.

Отмечается, что в посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Карлов получил серьезное ранение.

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Как пишет CNN Turk российский посол в Турции находится в критическом состоянии. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.

Телеканал NTV сообщает о трех раненых.

Российское посольство в Анкаре пока не комментирует эту информацию.