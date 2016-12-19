В Турции совершили покушение на российского посла, он получил серьезное ранение – СМИ
18:50, 19 декабря 2016Мир
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В посла стреляли во время открытия художественной выставки в Анкаре.
Российский посол получил серьезное ранение / twitter.com/Hurriyet
В турецкой столице Анкаре напали на российского посла Андрея Карлова, передает Hurriyet.
Отмечается, что в посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Карлов получил серьезное ранение.
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Как пишет CNN Turk российский посол в Турции находится в критическом состоянии. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.
Телеканал NTV сообщает о трех раненых.
Российское посольство в Анкаре пока не комментирует эту информацию.
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