МИД России официально подтвердил гибель посла в Турции

Раненый в Анкаре посол России в Турции Андрей Карлов скончался.

Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на заявление официального представителя МИД России.

По ее словам, Москва считает нападение на дипломата терактом.

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Как сообщает УНИАН, сегодня в турецкой столице Анкаре напали на российского посла Андрея Карлова.

В посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Карлов получил серьезное ранение.

Отмечалось, что пострадавший находился в критическом состоянии. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.