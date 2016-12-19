МИД России официально подтвердил гибель посла в Турции
19:36, 19 декабря 2016Мир
2806
Согласно заявлению официального представителя МИД РФ, Москва считает нападение на дипломата терактом.
Иллюстрация REUTERS
Раненый в Анкаре посол России в Турции Андрей Карлов скончался.
Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на заявление официального представителя МИД России.
По ее словам, Москва считает нападение на дипломата терактом.
Читайте такжеУбийство российского посла в Анкаре (видео)
Как сообщает УНИАН, сегодня в турецкой столице Анкаре напали на российского посла Андрея Карлова.
В посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Карлов получил серьезное ранение.
Отмечалось, что пострадавший находился в критическом состоянии. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Убийство российского посла в Турции