Опубликовано видео убийства российского посла
19:30, 19 декабря 2016Мир
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В сети появилось видео убийства российского посла Андрея Крылова в Анкаре.
Джерело повідомляє про смерть російського посла в Туреччині / twitter.com/DailySabah
Опубликовало запись турецкое телевидение.
На видео можно заметить, что молодой человек, одетый в костюм, выстрелил дипломату в спину, после чего выпустил несколько пуль в воздух. По некоторым данным, стрелявший проник в здание, показав охранникам полицейское удостоверение.
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Отмечается, что в посла стреляли во время его речи на открытии художественной выставки в Анкаре. Кроме Карлова ранения получили еще несколько человек.
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