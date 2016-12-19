Госдепартамент США осудил нападение на российского посла в Турции

19:55, 19 декабря 2016
Мир
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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки осудил нападение на российского посла в Турции Андрея Карлова.

Джон Кірбі / REUTERS

Об этом представитель Госдепа Джон Кирби написал в Twitter.

"Мы видели сообщения, что в Анкаре на российского посла в Турции Андрея Карлова и других совершил нападение вооруженный мужчина. Мы осуждаем этот акт насилия, независимо от источника его происхождения. Наши мысли и молитвы с жертвами и их семьями", - написал Кирби.

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Как сообщалось, сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки вооруженный мужчина восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Позже некоторые СМИ сообщили, что Карлов умер.

Также отмечалось, что в результате стрельбы ранения получили еще несколько человек.

Предполагают, что нападение совершил радикальный исламистский экстремист.

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Теги: #Турция#убийство#посол