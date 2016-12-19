Германия и Литва осудили убийство российского посла в Турции

Об этом говорится в сообщениях министерства иностранных дел ФРГ и Литвы в Twitter.

"Мы решительно осуждаем убийство российского посла в Турции ", - отмечается в сообщении немецкого внешнеполитического ведомства.

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"Мы осуждаем нападение, во время которого было убито российского посла в Анкаре", - заявили в литовском МИД.

Оба ведомства выразили соболезнования родным и близким Карлова.

Как сообщалось, сегодня в Анкаре на открытии фотовыставки вооруженный мужчина восемь раз выстрелил в посла РФ в Турции Карлова. Он был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Позже некоторые СМИ сообщили, что Карлов умер.

Также отмечалось, что в результате стрельбы ранения получили еще несколько человек.

Предполагают, что нападение совершил радикальный исламистский экстремист.