В главном оплоте Асада произошел взрыв, СМИ сообщают о ребенке-смертнике в полицейском участке Дамаска

Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, теракт мог совершить ребенок с заминированным поясом смертника.

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Как сообщает Reuters, в полицейском участке этого района действительно произошел взрыв, есть информация о нескольких пострадавших.

В июне в Дамаске произошли два взрыва. В результате погибли не менее 16 человек, еще 46 получили ранения. Ответственность за теракт взял ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что на ярмарке в Германии 12-летний мальчик пытался взорвать бомбу.