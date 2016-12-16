В главном оплоте Асада произошел взрыв, СМИ сообщают о ребенке-смертнике в полицейском участке Дамаска
18:30, 16 декабря 2016Мир
3590
В столице Сирии в полицейском участке в районе Мидан произошел взрыв.
В результате взрыва есть пострадавшие / SANA
Об этом сообщает SANA.
По данным агентства, теракт мог совершить ребенок с заминированным поясом смертника.
Читайте такжеСирийские повстанцы заявили о начале контрнаступления в Алеппо
Как сообщает Reuters, в полицейском участке этого района действительно произошел взрыв, есть информация о нескольких пострадавших.
В июне в Дамаске произошли два взрыва. В результате погибли не менее 16 человек, еще 46 получили ранения. Ответственность за теракт взял ИГИЛ.
Напомним, ранее сообщалось, что на ярмарке в Германии 12-летний мальчик пытался взорвать бомбу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter