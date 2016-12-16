"Рождественский подарок из фейерверков и гвоздей": на ярмарке в Германии 12-летний мальчик пытался взорвать бомбу

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Local.

Первую попытку устроить взрыв на рождественской ярмарке мальчик предпринял 26 ноября, однако его самодельное взрывное устройство не сработало.

5 декабря он решил повторить задуманное. Он спрятал рюкзак со взрывным устройством в кустах возле городской ратуши. Подозрительную сумку увидел прохожий, он вызвал полицию, и прибывшие специалисты произвели контролируемый взрыв.

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Вскоре подозреваемого 2004 года рождения задержали. По данным следствия, взрывное устройство было сделано из частей фейерверка, бенгальских огней и гвоздей. Предполагается, что мальчика мог завербовать один из сторонников «Исламского государства».

В связи с тем, что мальчик не достиг 13-летнего возраста, его пока не могут судить, поэтому он был отдан под контроль социальных работников.