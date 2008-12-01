Больше всего Буш сожалеет о провале разведки в Ираке

Джордж Буш заявил, что покидает пост президента США с гордо поднятой головой, а после ухода из Белого дома хочет некоторое время побыть “вдали от света рампы" и не привлекать к себе внимания.

Буш сообщил, что вернется в Техас и рассказал о некоторых планах: “Я намерен написать книгу и я собираюсь создать институт вместе с библиотекой и архивом в Южном Методическом университете... Скажу вам, чего я не хочу делать. Я не хочу привлекать к себе внимания", - добавил он.

Глава Белого дома сообщил также, что за годы, проведенные на посту президента США, больше всего он сожалеет о "провале разведки в Ираке".

"Наибольшим сожалением всего президентства является провал разведки в Ираке. Очень много людей поставили на кон свою репутацию и заявили, что причиной для устранения Саддама Хуссейна было оружие массового уничтожения. Это не только люди в моей администрации, но и очень многие члены конгресса до моего появления в Вашингтоне во время дебатов по Ираку, а также очень многие лидеры государств по всему миру, которые смотрели на эти же разведанные", - цитирует президента РИА “Новости”.

При этом он не ответил на вопрос, вступили бы США в войну с Ираком, если бы разведданные были другими. "Мне трудно строить предположения", - сказал Буш.