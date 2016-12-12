В США назвали лучшие фильмы и сериалы года по версии Critics' Choice Awards (фоторепортаж)

Триумфатором церемонии стал американский трагикомедийный фильм-мюзикл "Ла-Ла Ленд", снятый Демиеном Шазеллом с Эммой Стоун и Райаном Гослингом в главных ролях. Фильм был номинирован в 12 категориях и победил в 8 из них, в том числе в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер". "Лучший сценарий" и других.

Лучшим актером был признан Кейси Аффлек за роль в драме "Манчестер у моря", а лучшей актрисой – Натали Портман за главную роль в фильме "Джеки" о Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона Кеннеди.

Лучшей комедией стал нашумевший в кинопрокате "Дэдпул", а сыгравший в нем главную роль Райан Рейнольдс получил награду в категории "Лучший комедийный актер".

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Не осталась без награды и Марго Робби, получившая приз в категории "Лучшая актриса в экшн-муви" за роль Харли Квинн в "Отряде самоубийц".

Лучшим иностранным фильмом стала французская картина Пола Верховена "Она".

Также 11 декабря кинокритики выбрали победителей среди телевизионных фильмов и сериалов.

Так, лучшим сериалом стала "Игра престолов", представленная в 6 номинациях.

Лучшим комедийным сериалом критики назвали "Силиконовую долину", а лучшим мини-сериалом – "Американская история преступлений". Актерский состав последнего получил сразу три награды - Кортни Б. Вэнс как лучший актер, Сара Полсон как лучшая актриса и Стерлинг К. Браун как лучший актер второго плана.

Эван Рэйчел Вуд стала лучшей актрисой драматического сериала за роль в сериале "Мир дикого Запада", который стал одной из самых громких телевизионных новинок сезона 2016 года. Актриса Тэнди Ньютон, так же сыгравшая в этом сериале, получила награду в категории "Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале".

Ну а Алек Болдуин получил награду за пародию на Дональда Трампа в шоу Saturday Night Live.