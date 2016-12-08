Бои в Алеппо: за 26 дней погибли более 800 человек, Асад отвергает перемирие

"Сегодня 150 тысяч человек находятся под угрозой уничтожения. Мы просим остановить бомбардировки и гарантировать безопасносный выход из города", - сказал Брита Хаджи Хассан в Женеве на встрече со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, передает Русская служба Би-би-си.

Президент Объединения сирийских организаций по оказанию медицинской помощи (UOSSM) Тавфик Чамаа сообщил, что в срочной эвакуации из Алеппо и госпитализации нуждаются около 1500 больных. По его словам, эвакуацию можно осуществить только под контролем международных наблюдателей, чтобы предотвратить вероятность того, что больные "будут казнены по дороге в госпиталь".

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В среду стало известно, что сирийским правительственным войскам удалось взять под контроль все районы в историческом центре Алеппо - Старом городе, и армия Сирии теперь контролирует 75% территории восточной части Алеппо.

Сирийские повстанцы в среду попросили о пятидневном перемирии, чтобы эвакуировать раненых из районов в восточной части Алеппо, после того как они вывели все свои отряды из Старого города.

США, Британия, Германия, Италия, Франция и Канада также призвали противоборствующие стороны к немедленному прекращению огня, чтобы дать возможность сотрудникам ООН доставить гуманитарную помощь.

Как сообщают правозащитники, на подконтрольной повстанцам территории остаются десятки тысяч мирных жителей. Запасы продовольствия на исходе, городские больницы в восточном Алеппо не работают.

Сирийские власти исключили возможность какого-либо перемирия в Алеппо. В понедельник Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о недельном прекращении огня в Алеппо.

Наступление сирийской армии продолжается при поддержке шиитских ополчений, финансируемых Ираном, и российской авиации.