Вся восточная часть Алеппо перешла под полный контроль армии Асада - СМИ

Об этом сообщает сайт телеканала Euronews со ссылкой на Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека.

Войска оппозиции удерживали старые кварталы города на протяжении четырех лет. После их отступления правительственная армия заявляет о контроле над двумя третями Алеппо. В частности, вся восточная часть города перешла под полный контроль войска Асада.

Бомбардировки контролируемых повстанцами частей Алеппо продолжалось всю ночь, по меньшей мере 15 человек погибло, из которых один ребенок.

Еще 11 человек, из них трое детей, погибли в результате обстрелов повстанцами западных кварталов Алеппо.

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Как накануне сообщало агентство Reuters, территория, которую контролируют повстанцы в Алеппо, сузилась до нескольких километров в диаметре.

В последние недели войска Асада при поддержке российской авиации осуществляют массированное наступление в когда-то втором крупнейшем городе Сирии. Возвращение Алеппо под контроль правительственных войск позволит режиму Асада иметь существенные преимущества в кровопролитной войне, что за 6 лет унесла жизни более 300 тыс. лиц.

Также стало известно, что 5 декабря в результате бомбардировки госпиталя в Алеппо погибли 2 российские медсестры.