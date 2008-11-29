Оппозиция в Венесуэле победила на муниципальных выборах

Президент Венесуэлы Уго Чавес готовится к "войне" с оппозицией, которая на недавних муниципальных выборах одержала победы в нескольких штатах. Чавес призвал своих сторонников и армию подготовиться к жесткому противостоянию с политическими оппонентами, сообщает Associated Press. Венесуэльские социалисты должны быть готовыми "умереть за революцию", заявил он на выступлении перед своими сторонниками.

По словам венесуэльского лидера, именно оппозиция "хочет конфронтации", поскольку рассчитывает вернуться к "сценарию 2002 года". Тогда Чавес на несколько дней был отстранен от власти в результате переворота, организованного, по убеждению президента, американскими спецслужбами.

На муниципальных выборах, прошедших в Венесуэле 23 ноября с.г., оппозиция получила 17 из 22 губернаторских постов, а также кресло мэра венесуэльской столицы г.Каракаса. Политическим противникам Чавеса удалось завоевать власть в ключевых промышленно развитых штатах.

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