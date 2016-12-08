Власти Теннесси предъявили обвинения двум подросткам по делу о природных пожарах
01:03, 08 декабря 2016Мир
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Власти штата Теннесси предъявили обвинения двум подросткам по делу о природных пожарах, в результате которых погибли 14 человек и пострадали около 150 человек.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом пишет Медуза со ссылкой на The Tennessean.
Они оба задержаны, их обвиняют в совершении поджога с отягчающими обстоятельствами.
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Никаких сведений о личности обвиняемых, в том числе их возраст и пол, не сообщается из-за требований местного законодательства.
Иллюстрация / REUTERS
Как сообщал УНИАН, в городе Гатлинбург погибли 14 человек, еще 134 получили ранения. Пожар уничтожил более 1600 зданий, среди которых жилые дома, коттеджи, церкви.
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