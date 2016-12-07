Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 48 человек

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Гражданской авиационной администрации.

«Мы подтверждаем, что нет тех, кто выжил в катастрофе самолета Пакистанских международных авиалиний», – говорится в заявлении.

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По сообщениям чиновников пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, самолет Пакистанских международных авиалиний разбился возле городка Хавельян, что в 70 километрах от Исламабада, когда выполнял рейс из города Читрал в пакистанскую столицу.

Чиновники сообщают, что останки тел погибших доставили в больницу для идентификации по анализу ДНК.

Агентство Reuters цитирует местного чиновника Таджа Мухаммада Хана, который сообщил, что очевидцы рассказали ему, что самолет загорелся перед тем, как упал на землю.

На борту самолета было 42 пассажира, среди которых как минимум 3 иностранцев, и 6 членов экипажа. Среди погибших – 9 женщин и 2 младенцев.