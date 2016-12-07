The Washington Post: Кандидат на пост госсекретаря США Боб Коркер намерен расширять НАТО

Об этом пишет Карун Демирджиан в статье "Боб Коркер, кандидат на пост госсекретаря США, намерен расширять НАТО", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

Глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Коркер (Теннэси) председательствовал во время единогласного голосования по вопросу ратификации договора о принятии Черногории в НАТО. Две трети сенаторов должны будут утвердить решение, но сторонники хотят, чтобы Сенат принял меры уже на этой неделе, чтобы Черногория могла стать 29-м членом альянса.

В своем заявлении Коркер сказал, что члены комитета "поприветствовали Черногорию как нового члена НАТО", прежде чем отметить, что как только маленькая балканская страна будет в НАТО, ей придется – как и другим членам – честно выполнять свои обязанности.

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"Учитывая многочисленные проблемы, с которыми столкнулся альянс, важно, чтобы каждое государство стремилось выполнить обязательство о расходах на оборону в размере 2% от ВВП", - сказал Коркер.

Его комментарии повторяют некоторые заявления Трампа о НАТО. В ходе предвыборной кампании, Трамп назвал союз "устаревшим" и предположил, что США, возможно, не будут торопиться защищать членов НАТО от потенциального российского вторжения, если они не заплатили два процента от ВВП, которых от них ожидает альянс.

Очевидно, Коркер – один из растущего числа кандидатов, которых Трамп рассматривает на пост главного посла в мире. Помимо Коркера, который поддерживал Трампа во время избирательной кампании, в списке также есть бывший главный соперник Митт Ромни, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмен, бывший посол в ООН Джон Болтон; глава Exxon Рекс Тиллерсон и сенатор Западной Вирджинии Джо Манчин.

Многие из этих кандидатов, скорее всего, порвут с Трампом, в том числе и Коркер, из-за разногласий в ключевых областях внешней политики, особенно в отношении России.

После победы на выборах, Трамп умерил свою риторику в отношении НАТО, до такой степени, что даже уходящий президент Обама, после встречи с избранным президентом, выразил уверенность в том, что Трамп будет выполнять обязательства США в альянсе.

Вероятно, вступление Черногории разозлит Россию, которая стремилась отговорить страну от курса на сближение с Западом. Этой осенью, власти Черногории обвинили Москву в попытке организации неуклюжего переворота во время парламентских выборов в стране.

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Это может не понравиться Трампу, который выступает за улучшение отношений с Москвой, несмотря на протесты многих членов его собственной партии, которые заявляют, что он и его помощники слишком близки с президентом России Владимиром Путиным.

Трамп не высказывал свое мнение о перспективе вступления Черногории в НАТО. После многолетнего процесса подачи заявки, в мае членство Черногории было одобрено министрами иностранных дел стран-членов, и в июне Белый дом попросил Конгресс ратифицировать соглашение.

Когда начался процесс ратификации, Обама сказал Конгрессу, что принятие Черногории в НАТО "продемонстрирует другим странам на Балканах и за пределами альянса, что НАТО остается открытым" для государств, готовых провести необходимые реформы, и "это станет еще одной вехой в продвижении евро-атлантической интеграции Балкан".

Эта идея не понравится Москве. Кремлевские чиновники уже давно опасались наступления НАТО, особенно в тех странах, которые раньше были частью Советского Союза или находились в сфере его влияния во время холодной войны. Босния и Герцеговина, Македония и Грузия также формально стремятся к членству в НАТО, но пока ни одно из их заявлений не рассматривалось.

Черногория предлагает НАТО несколько ценных активов: крошечная страна с населением чуть более 600 000, с ВВП в $ 7,5 млрд, и постоянной армией с примерно 2000 солдат. Но главный порт Черногории, Бар, имеет стратегическую ценность как единственный глубоководный порт вдоль южного побережья Европы, принадлежащий не-члену НАТО.

Похоже, членов Конгресса мало волнует, разозлят ли их действия Россию.

"Укрепление и расширение НАТО имеет решающее значение в то время, когда терроризм и агрессия России продолжают угрожать нашим европейским союзникам", - заявил сенатор Рон Джонсон, который возглавляет подкомитет Сената по международным отношениям (Европа и региональная безопасность), и который также был автором закона вместе с влиятельной сенатором Джин Шахин.

"Утверждение присоединения Черногории направит четкий сигнал о том, что Конгресс не поддастся угрозам и запугиваниям России", - сказала Шахин. "Соединенные Штаты должны всегда стоять на стороне свободы, безопасности и демократии".