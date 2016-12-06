Представитель Украины при Совете Европы обвинил Лаврова во лжи о мониторинге соблюдения прав человека в оккупированном Крыму

Глава МИД России Сергей Лавров солгал в присутствии генсека Совета Европы, заявив, что не существует никаких препятствий для тех, кто хочет приехать в Крым и изучить ситуацию с соблюдением прав человека. Об этом написал постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

По его словам, Лаврову известно, что его подчиненные блокируют любые попытки уполномоченных международных мониторинговых правозащитных механизмов попасть в оккупированный Крыму.

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"Сергей Викторович Лавров в присутствии генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда сознательно ввел в заблуждение присутствующих на пресс-конференции журналистов и их аудиторию, профессионально и полностью исказив реальность, поскольку главе МИД РФ хорошо известно, что его подчиненные на всех площадках последовательно и решительно блокируют любые попытки уполномоченных международных мониторинговых правозащитных механизмов попасть к оккупированного Крыма", - написал он.

При этом Кулеба подчеркнул, что Кремль хочет, чтобы аннексированный Крым мониторили только «истинные» специалисты, которые «готовы не акцентировать внимание на такой мелочи как оккупация, и не смотреть туда, куда смотреть запрещено искренними сотрудниками ФСБ».

"Профессиональный и действительно искренний мониторинг неизбежно зафиксирует грубые и массовые нарушения прав человека в Крыму", - говорится в сообщении представителя Украины при Совете Европы.

Напомним, в Риме Лавров резко высказался относительно оккупированного Крыма. На вопрос журналиста о том, как можно решить проблему Крыма, Лавров ответил: "Крым - не проблема. Крым - территория Российской Федерации".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.