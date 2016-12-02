Лавров резко высказался об оккупированном Крыме

В Риме на конференции по проблемам Средиземноморья глава российского МИД резко высказался об аннексированном Крыме. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова процитировала слова Сергея Лавровав своем Facebook.

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На вопрос журналиста о том, как можно разрешить проблему Крыма, Лавров ответил: "Крым - не проблема. Крым - территория Российской Федерации".

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России. 18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.