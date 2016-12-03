МИД РФ отреагировал на решение США ограничить военные контакты с Россией

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

"В отношении ограничений на контакты между военными России и США, которые введены американским Конгрессом, то здесь ничего нового нет, еще в прошлогоднем бюджете Пентагона содержался запрет на контакты по линии военных ведомств", - отметил он.

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"Устойчивые контакты между российскими и американскими военными ведутся только в рамках достигнутой договоренности об избежании непреднамеренных инцидентов в воздухе", - продолжил глава МИД РФ.

Ранее нижняя палата Конгресса США утвердила проект оборонного бюджета на 2017 год. Он, в частности, предполагает запрет Пентагону выделять средства на военное сотрудничество с Россией, пока не будут выполнены ряд условий.