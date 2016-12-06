Мы обижали вас: ветераны США попросили прощения у индейских старейшин (видео)

Ветераны США попросили прощения у индейских вождей за преступления, которые были совершены против коренного населения Северной Америки. Об этом говорится на странице Facebook Our revolution.

«Мы боролись с вами. Мы забрали ваши земли. Мы подписали соглашение, которые сами и нарушили. Мы украли минералы из ваших священных холмов. Мы отчеканили лица наших президентов на ваших священных холмах... Мы не уважали вас, мы загрязняли вашу Землю, мы нанесли вам урон различными путями, но мы пришли сказать, что нам жаль. Мы к вашим услугам и молим о прощении», – произнес ветеран США Уэс Кларк.

В ответ ветераны получили прощения от индейских старейшин.