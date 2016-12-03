"Должна собрать дизайнерские чемоданы и покинуть город": жители Нью-Йорка просят Трампа забрать жену в Вашингтон

Об этом сообщает Independent.

В документе сказано, что «Меланья должна собрать свои дизайнерские чемоданы и покинуть город в январе следующего года, после вступления Трампа в должность». Также подписанты советуют Меланье «немедленно переехать в Белый дом».

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Петиция обращена к губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Комо и мэру города Биллу Де Блазио.

Авторы петиции согласны оставить Меланью в Нью-Йорке, если бремя по содержанию ее охраны будет переложено с городского бюджета на плечи самого Трампа. А освободившаяся сумма пойдет на «дороги, школы, больницы и организацию новых рабочих мест».

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Издание отмечает, что Меланья хочет остаться жить в 58-этажном небоскребе «Трамп-тауэр» в центре Манхеттена в пентхаусе с хрустальными люстрами и расписанными греческими мастерами стенами.

Ранее сообщалось, что секретная служба ведет переговоры с Trump Organization по вопросу создания на двух свободных этажах «Трамп-тауэр» специального отделения безопасности.

В середине ноября стало известно, что Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Митта Ромни на пост госсекретаря США.