Трамп: США прекратят стремиться к свержению правительств и режимов

Об этом заявил избранный президент США республиканец Дональд Трамп, выступая в четверг в городе Цинциннати (штат Огайо) на первой после выборов встрече со своими сторонниками, передает ТАСС.

По словам Трампа, целью внешней политики страны станет обеспечение стабильности, а не создание хаоса. "Мы будем наконец вести новую внешнюю политику, которая учитывает ошибки прошлого. Мы прекратим стремиться к свержению режимов и правительств. Наша цель - стабильность, а не хаос, потому что мы хотим воссоздать свою страну, пришло время", - отметил он.

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По его словам, новое правительство США в своем взаимодействии с другими государствами намерено "искать общие интересы везде, где это возможно", и стремиться к "новой эре мира, понимания и доброй воли".

Он также заявил, что новая администрация США будет проводить в отношении Ближнего Востока политический курс, значительно отличающийся от того, которого придерживается нынешнее американское правительство.

"Согласно последним подсчетам, мы потратили на Ближнем Востоке по состоянию на текущую неделю $6 трлн. А Ближний Восток сегодня находится в гораздо худшем состоянии, чем когда бы то ни было. Очень быстро вы увидите изменения", - заявил будущий американский лидер. Он, однако, не пояснил, в чем будут заключаться перемены, которые он собирается внести в политику Вашингтона в регионе.