Белый дом поддержал постановку женщин на военный учет

Об этом сообщает «Голос Америки».

Как заявил официальный представитель Совета по национальной безопасности Нед Прайс, поскольку барьеры для прохождения военной службы, что существовали ранее, отменены, логично сделать обязательной постановку женщин на военный учет.

Однако, по словам Прайса, администрация Обамы по-прежнему выступает за то, чтобы вооруженные силы формировались исключительно на добровольной основе.

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Согласно действующему законодательству, женщины имеют право пойти служить добровольно, но не обязаны становиться на воинский учет, в отличие от мужчин.

Чтобы распространить воинскую повинность на женщин, необходимо соответствующее решение Конгресса.

Как ранее сообщал УНИАН, в начале года впервые в истории США военную академию возглавила женщина.