Впервые в истории США военную академию возглавила женщина

Диана Холланд - ветеран войн в Ираке и Афганистане. Церемония приведения её к присяге состоялась во вторник на главной лужайке академии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Федеральная академия Вест-Пойнт в штате Нью-Йорк является старейшим учебным заведением армии США.

Женщинам разрешено обучаться в Вест-Пойнте с 1976 года, но до сих академию возглавляли только мужчины.

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В прошлом месяце министр обороны США Эштон Картер пообещал, что отныне для женщин будут открыты все воинские специальности - по его словам, американские вооруженные силы больше не могут позволить себе отказываться от таланта и навыков половины страны.