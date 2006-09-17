Фильм об убийстве Буша получил приз ФИПРЕССИ

В субботу вечером были объявлены победители ежегодного кинофестиваля в Торонто, сообщает Лента.ру.

Главный приз фестиваля получила романтическая драма "Bella" мексиканского режиссера Алехандро Гомеса Монтеверде (Alejandro Gomez Monteverde). Эта лента также стала лидером зрительского голосования, что свидетельствует о ее высоких шансах получить "Оскар".

Последние несколько лет обладатели приза зрительских симпатий фестиваля в Торонто получали и "Оскар". В их числе, фильмы "Красота по-американски" и "Жизнь прекрасна" - получившие награды Киноакадемии за лучший фильм. Прошлогодний лидер зрительского голосования - южноафриканский фильм "Tsotsi" ("Цоци") - завоевал "Оскар-2005" в категории "лучший фильм на иностранном языке".

Вызвавшая скандальный резонанс работа британского режиссера Гэбриэля Рэнджема (Gabriel Range)"Смерть президента" - документальная фикция, рассказывающей об убийстве Джорджа Буша, удостоена приза Международной федерации кинокритиков ФИПРЕССИ. Получая награду, Рэнджем сообщил, что достигнуто соглашение о прокате "Смерти президента" в американских кинотеатрах.

В число обладателей призов вошел и норвежский режиссер Хоаким Триер (Joachim Trier), чей фильм "Реприза" ("Reprise") получил Diesel Discovery Award - награду, вручаемую по результатам голосования аккредитованных на кинофестивале журналистов.

Всего в рамках 31-го Международного кинофестиваля в Торонто за 10 дней были продемонстрированы 352 фильма.