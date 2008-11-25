Россия догонит и перегонит Бразилию

Россия и Бразилия превратятся в лидеров мирового экономического роста, несмотря на возникший кризис. С таким заявлением выступил президент РФ Дмитрий Медведев, находящийся с официальным визитом в Рио-де-Жанейро. При этом он отметил, что рост российской экономики за 2008г. ожидается на уровне 7%.

По словам Д.Медведева, возникший финансовый кризис вносит определенные трудности в развитие экономики страны. Однако объявленные правительством приоритеты развития и социальные обязательства будут строго выполняться, подчеркнул президент РФ, передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал "Россия".