Землетрясение в Польше: двое горняков погибли под землей, еще шестеро пропали без вести

Его эпицентр находился неглубоко – всего в 10 км от поверхности. Информации о разрушениях и жертвах на земле нет, однако люди рассказывают, что в их домах качались мебель, пишет ТСН.

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А вот под землей есть жертвы, раненые и пропавшие без вести. В момент толчков в шахте "Рудна" государственной компании KGHM в городе Полковице Нижней Селезии в опасной зоне находились 16 горняков на глубине 1,5 км.

Двое погибли – один под землей, а другой уже в больнице. Еще восьмерым удалось подняться на поверхность, трое из них находятся в больнице с тяжелыми травмами позвоночника и черепно-мозговыми травмами, их жизни ничего не угрожает. Еще в пятерых травмы не настолько сильные, они также в больнице. А вот еще шесть шахтеров пропали без вести. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.