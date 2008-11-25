Сомалийские пираты захватили еще одно судно

Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе грузовое судно из Йемена, сообщает NEWSru.

По данным директора Программы по содействию восточноафриканским морским перевозчикам Эндрю МВАНГУРЫ, речь идет о судне Amani. Никакие другие подробности пока неизвестны.

Радиосвязь с судном Amani пропала еще 18 октября.

В 2008 году сомалийские пираты захватили уже 39 судов, совершив 95 нападений в водах у западного побережья Африки. Пираты до сих пор удерживают до 17 кораблей, а также членов их экипажей. Среди этих кораблей - “Фаина”, в составе экипажа которого 17 граждан Украины. На его борту - 33 танка Т-72, гранатометы, зенитные установки и боеприпасы, которые Украина продала Кении. Судно было захвачено 25 сентября.

Одним из самых громких нападений сомалийских пиратов стал захват 15 ноября саудовского супертанкера Sirius Star, груженного двумя миллионами баррелей нефти на общую сумму более 100 миллионов долларов.

По последним данным, пираты снизили сумму выкупа за саудовский супертанкер с 25 до 12 миллионов долларов и готовы продолжать переговоры. Другие источники утверждают, что сумма выкупа остается неизменной.

Из-за участившихся нападений 10 ноября Европейский союз утвердил решение о проведении первой в своей истории военно-морской операции, которая будет направлена против пиратов в районе побережья Сомали. Операция, получившая название "Аталанта", предполагает отправку к берегам Сомали от шести до десяти кораблей.