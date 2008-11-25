Канцлер Германии против поспешного сокращения персонала

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала немецкие компании не спешить с сокращением штатов из-за кризиса. Выступая с еженедельным видеообращением, глава немецкого правительства напомнила работодателям, что после экономического спада всегда следует подъем производства, передает Associated Press. Увольнение сотрудников сейчас обернется для компаний дефицитом квалифицированных специалистов впоследствии, когда они станут необходимы для роста, предостерегла А.Меркель.

Рост экономики Германии в текущем году прогнозируется на уровне 0,2% вместо 1,2%, прогнозируемых ранее. В следующем же году ВВП Германии, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) должен упасть на 0,8%.

На этом фоне падает потребительский спрос, в частности не лучшие времена переживает немецкая автоиндустрия. За помощью в размере 1 млрд евро к правительству уже обратился один из ведущих немецких автопроизводителей Opel (принадлежит американской General Motors). Правительство, в свою очередь, уже приняло антикризисный пакет объемом 64 млрд евро, направленный прежде всего на поддержу финансово-банковской системы.

Однако это все не спасает немецких работников от увольнений, на которые идут компании в попытке снизить свои расходы и оптимизировать производство.

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