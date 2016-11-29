В Колумбии разбился самолет с игроками бразильской футбольной команды

07:55, 29 ноября 2016
Мир
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На борту находились более 70 человек.

flightradar

Разбившийся самолет направлялся в международный аэропорт Медельина. На его борту было 72 пассажира. Об этом сообщает АР.

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Международный аэропорт Медельина сообщил на своем аккаунте в Twitter, что самолет вылетел из Боливии.

Пока не ясно, есть ли выжившие. Но местные СМИ сообщили, что чартерный самолет перевозил членов футбольной команды Шапеконсе из Бразилии. В среду они должны были играть в финале финал Кубка Sudamerica против Атлетико Насьональ Медельин.

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