В Колумбии разбился самолет с игроками бразильской футбольной команды

Разбившийся самолет направлялся в международный аэропорт Медельина. На его борту было 72 пассажира. Об этом сообщает АР.

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Международный аэропорт Медельина сообщил на своем аккаунте в Twitter, что самолет вылетел из Боливии.

BREAKING: Colombia authorities say they are responding to a plane crash with 72 on board. — The Associated Press (@AP) November 29, 2016

Пока не ясно, есть ли выжившие. Но местные СМИ сообщили, что чартерный самолет перевозил членов футбольной команды Шапеконсе из Бразилии. В среду они должны были играть в финале финал Кубка Sudamerica против Атлетико Насьональ Медельин.