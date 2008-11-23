Минобороны РФ: заявления об обстреле кортежа президентов - провокация

Провокацией назвал заявления об обстреле со стороны Южной Осетии кортежа президентовГрузии и Польши Михаила Саакашвили и Леха Качиньского представитель российского военного ведомства, сообщает РИА "Новости".

По его словам, "все заявления на эту тему - не более, чем провокация".

"Российские военнослужащие, находящиеся на территории военной базы в Южной Осетии, а также на блокпостах в этой республике, никакого огня, тем более в сторону грузинской территории, не открывали", - сказал представитель Минобороны РФ.

Ранее в комитете информации и печати Южной Осетии также заявили, что никаких обстрелов кортежа президентов Грузии и Польши со стороны республики не было.

В министерстве обороны Южной Осетии заявили, что в воскресенье со стороны подразделений вооруженных сил республики огонь в сторону грузинской границы не открывался.