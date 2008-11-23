Ссора в американском торговом центре закончилась стрельбой
14:31, 23 ноября 2008Мир
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Полиция ведет поиски стрелявшего
Очередной инцидент с использованием огнестрельного оружия в общественном месте произошел в США. Стрельба раздавалась в торговом центре, расположенном вблизи Сиэтла (штат Вашингтон), передает AP.
Как сообщили в местной полиции, в торговом центре вспыхнула ссора между молодым человеком и двумя его приятелями, с которыми он туда пришел. Во время словесной перепалки он выхватил пистолет, несколько раз выстрелил в своих оппонентов и скрылся с места преступления.
Оба молодых человека с ранениями были отправлены в больницу Сиэтла, где один из них позже скончался. Погибшему было около 20 лет. Полиция ведет поиски стрелявшего, отмечает NEWSru .
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