Российская власть очень боится политизации Интернета - эксперт

В России Интернет остается единственным неподконтрольным источником информации.

Об этом в интервью УНИАН заявил директор Центра экстремальной журналистики при Союзе журналистов России Олег ПАНФИЛОВ.

«Технологически уничтожить Интернет в России, как это сделали в Китае, невозможно. Там руководство провайдеров – государственное, а в России это все же частный бизнес. Были попытки установить контроль, но они не увенчались успехом. Российскую власть испугали вы (Украина – УНИАН) – тем, что в Помаранчевой революции очень большую роль сыграли Интернет-сайты», - сказал О.ПАНФИЛОВ.

По его убеждению, российская власть очень боится, что Интернет будет политизироваться, будет помогать оппозиционным партиям, как это было в Украине, поэтому применяется Уголовный кодекс.

По его словам, в России уже состоялись больше 20 судебных процессов над блогерами, владельцами сайтов или просто комментаторами.

«Относительно телевидения, которое смотрит 97% населения, то темники, уверен, существуют до сих пор. Каждую пятницу в Кремле собирают руководителей компаний, иногда газет, и объясняют им, как следует вести себя. Круг все время сужается, власть требует, чтобы журналисты были смиренными», - сказал он.

По мнению О.ПАНФИЛОВА, сегодня еще оказывают сопротивление российская «Новая газета» и «Коммерсант». Кроме того, остается объективной радиостанция «Эхо Москвы».

«Эхо Москвы» имеет очень малое количество радиослушателей, только 2,5-3 млн. Поэтому говорить о том, что радиостанция каким-то образом влияет на общество, я бы не стал. Это именно то количество аудитории, которое власть может позволить себе видеть как свободных людей», - сказал О.ПАНФИЛОВ и объяснил, что согласно российскому закону о выборах, барьер прохождения кандидата в Госдуму – 7%, а количество людей, которые чувствуют себя свободными в России, ищет альтернативную информацию, приблизительно 5%. По его словам, это те, кто читает Интернет, слушает «Эхо Москвы», радио «Свобода», «Немецкую волну», читает либеральные газеты.

«Они безопасны для власти, поскольку их не набирается больше 7%, это практически мертвый электорат для либералов. Они, как и раньше, сидят на кухне и обсуждают политику, рассказывают политические анекдоты, но для власти они не представляют опасности», - добавил эксперт.