Европарламент поддержал заморозку переговоров о членстве Турции в ЕС - Reuters

Свое решение европейские законодатели объяснили «непропорциональной» реакций Анкары на неудавшуюся попытку военного переворота, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

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Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил присоединение Турции к ШОС вместо Евросоюза.

Эрдоган сделал это заявление на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом из-за жестких мер чрезвычайного положения в Турции, арестов оппозиции и работников масс-медиа. ЕС и Анкара также до сих пор не пришли к компромиссу в вопросе безвизового режима. Амбиции Турции относительно членства в ЄС также не раз ставились под сомнение со стороны европейских политиков.

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