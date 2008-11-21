Отныне президента в России будут избирать на 6 лет

Государственная дума РФ одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию РФ, которые увеличивают срок полномочий президента с четырех до шести лет. Об этом сообщает РИА Новости.

За принятие поправок проголосовали 392 депутата, против - 57 (коммунисты).

Тот же закон увеличивает срок работы Госдумы с четырех до пяти лет и обязывает правительство ежегодно предоставлять Думе отчет о своей работе. Ранее этот законопроект уже был принят Думой в первом и втором чтениях.

Новые сроки полномочий будут действовать лишь в отношении вновь избранных президента и депутатов. Данные поправки президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ предложил в своем послании Федеральному собранию 5 ноября. Их внесение в Конституцию не требует проведения референдума. Необходимо лишь одобрение 3/4 Совета Федерации 2/3 региональных законодательных собраний.