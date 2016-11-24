Обама в качестве президента в последний раз помиловал двух индеек (фото, видео)

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Белый дом.

Выступая на церемонии, Обама напомнил, что традиции миловать индеек уже много лет и отметил, что продолжит делать это даже после того, как истечет срок его полномочий в качестве президента США.

​Начиная с 1947 года на рассмотрение президенту представляют кандидатуру индейки, которую тому предстоит помиловать. В этом году одну из двух птиц выбирали путем голосования в Twitter. За индюка по имени Тот проголосовали 51% пользователей, за индюка Тейтер — 49%.

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Как отмечается на сайте администрации Обамы, на этот раз обе птицы будут отправлены в Блэксбург, штат Вирджиния, где, в новом доме под названием «Отдых индюка», им предстоит жить под наблюдением ветеринаров и студентов Политехнического университета Вирджинии (Virginia Tech).

Традиция помилования индейки была введена в 1947 году при президенте Гарри Трумэне. Согласно традиции, одна из птиц получает титул Национальной индейки благодарения, а вторую подают на обед в Белом Доме.

День благодарения в США отмечают в последний четверг ноября.