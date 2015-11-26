Обама подтвердил готовность США помогать мигрантам

Об этом Барак Обама заявил об этом в еженедельном обращении к стране, которое на этот раз было посвящено Дню благодарения, который отмечается сегодня, пишет "Голос Америки". "Мир по-прежнему полон странников – мужчин и женщин, которым не нужно ничего, кроме возможности более безопасного, лучшего будущего для них и их семей, – заявил президент. – Что делает Америку Америкой, так это то, что мы даем этот шанс".

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Заявление Барака Обамы прозвучало на фоне ожесточенных дебатов о приеме сирийских беженцев, которые пытаются найти новый дом в США.

С 2011 года США приняли только 1500 сирийских беженцев, но в сентябре администрация Обамы объявила, что в следующем году 10 тыс. сирийцев будет разрешено въехать в страну.

Дискуссия достигла своего пика после терактов 13 ноября в Париже, в результате которых были убиты 129 человек. Ответственность за эту резню взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Республиканцы заявляют, что такой приток мигрантов может усилить угрозу терроризма. Более половины губернаторов выступили против размещения беженцев в их штатах.

Но Барак Обама заявил, что многие американцы все же поддерживают идею сохранения дверей страны открытыми для нуждающихся.

В то же время президент напомнил, что ни один мигрант не может пересечь границу страны, не пройдя "самую тщательную проверку", которой подвергается любой человек, приезжающий в США. "Так было до Парижа, так оно есть и сейчас", – подчеркнул Барак Обама.