Умер польский актер Ян Махульский (Квинто из Ва-Банка)

Скончался выдающийся польский актер театра и кино Ян Махульский (Jan Machulski), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на польские СМИ.

Всемирную славу Яну Махульскому принесли роли, сыгранные в фильмах "Рукопись, найденная в Сарагосе" по одноименному роману Яна Потоцкого, "Ва-банк", "Ва-банк-2", "Кингсайз", "Дежавю", "Винчи" и многих других.

Ян Махульский родился 3 июля 1928 года в Лодзи. В 1954 году окончил Государственную высшую актерскую школу в Лодзи, а в 1971 году - Государственную высшую театральную школу в Варшаве. Исполнял роли в театрах Ополя, Люблина, Лодзи и Варшавы. Декан отделения актерского мастерства в лодзьской киношколе.

Ян Махульский - отец известного польского кинорежиссера Юлиуша Махульского.