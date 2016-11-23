Правительство Казахстана предлагает переименовать столицу в честь первого президента

Правительство Казахстана предложил переименовать столицу страны Астану. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Предполагается, что новое название будет отражать имя первого президента Нурсултана Назарбаева.

«Предлагаем отметить в Конституции страны выдающийся вклад в строительство нашего государства первого президента — лидера нации Нурсултана Назарбаева, отобразить имя лидера нации в наименовании столицы и других важных объектов страны», — говорится в заявлении правительства.

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Депутаты также уточнили, что переименовать город можно в «Нурсултан» или в «Назарбаев».

При этом, министр информации и коммуникаций Даурен Абаев подчеркнул, что переименование никоим образом не станет признанием культа личности.

Напомним, в Казахстане выпустят купюру с портретом президента Назарбаева. Новая «президентская» купюра будет выпущена в обращение 1 декабря ограниченным тиражом в 100 тыс. экземпляров.

Председатель Нацбанка Республики Казахстан Данияр Акишев рассказал на презентации, посвященной Дню национальной валюты Казахстана, что размещение портретов на банкнотах — «яркая, привычная и понятная форма выражения идей государственности». Он отметил, что Нельсон Мандела, Мустафа Кемаль Ататюрк, Уинстон Черчилль, Ли Куан Ю изображены на купюрах своих стран, и выразил уверенность в том, что «банкнота с изображением Нурсултана Назарбаева по праву займет свое место в ряду».