Танкеры РФ в обход санкций ЕС доставляли авиатопливо в Сирию - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает ТСН.

Минимум два российских корабля совершили поставки топлива в Сирию через Кипр. Об этом рассказал агентству источник в разведке одной из европейских государств.

Резкий рост поставок топлива наблюдался в октябре. Другой источник рассказал, что российские корабли зашли в порты Кипра и Греции, прежде чем доставить топливо в Сирию.

Правительство Кипра заявило, что не одобряет присутствие в его портах любых российских танкеров, перевозящих топливо для реактивных самолетов в Сирию, отмечает агентство. В МИД Греции от комментариев отказались.

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Напомним, что Брюссель ввел санкции в отношении еще десятерых высокопоставленных сирийских военнослужащих и чиновников режима Башара Асада.

Санкции введены против людей, "ответственных за жестокие репрессии против гражданского населения Сирии, которые поддерживают режим Асада или связанных с ними людьми". Имена людей, которые вошли в черный список, пока не называются.

В списке санкций Евросоюза в отношении сирийского конфликта сейчас - 217 человек. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета на территории стран-членов ЕС заморожены.