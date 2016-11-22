Танкеры РФ в обход санкций ЕС доставляли авиатопливо в Сирию - Reuters
Танкеры РФ доставляли реактивное топливо для самолетов Сирию через территориальные воды Евросоюза, что является нарушением санкций ЕС.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает ТСН.
Минимум два российских корабля совершили поставки топлива в Сирию через Кипр. Об этом рассказал агентству источник в разведке одной из европейских государств.
Резкий рост поставок топлива наблюдался в октябре. Другой источник рассказал, что российские корабли зашли в порты Кипра и Греции, прежде чем доставить топливо в Сирию.
Правительство Кипра заявило, что не одобряет присутствие в его портах любых российских танкеров, перевозящих топливо для реактивных самолетов в Сирию, отмечает агентство. В МИД Греции от комментариев отказались.
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Напомним, что Брюссель ввел санкции в отношении еще десятерых высокопоставленных сирийских военнослужащих и чиновников режима Башара Асада.
Санкции введены против людей, "ответственных за жестокие репрессии против гражданского населения Сирии, которые поддерживают режим Асада или связанных с ними людьми". Имена людей, которые вошли в черный список, пока не называются.
В списке санкций Евросоюза в отношении сирийского конфликта сейчас - 217 человек. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета на территории стран-членов ЕС заморожены.