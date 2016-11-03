Представители ОБСЕ не попали на участки разведение огня на Донбассе из-за возможных мин

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла попасть на участки разведения сил на Донбассе. Об этом говорится в сообщении ОБСЕ в Facebоok.

В частности отмечается, что представители СММ ОБСЕ не попали к участкам Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка.

«... снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)», - говорится в сообщении.

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При этом в ОБСЕ подчеркивают, что готовы к наблюдению, впрочем представителям СММ необходимый доступ.

«СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование», - отметили в ОБСЕ.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявлял, что СММ ОБСЕ не отвечает за координацию разведения войск на Донбассе и ее наблюдатели не обязаны присутствовать на участках разведение круглосуточно.

«Я слышал заявления, и все они безосновательны, где утверждалось, что СММ ОБСЕ отвечает за координацию процесса разведения. Мы не отвечаем за этот процесс, именно стороны должны координировать это между собой при содействии Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения на Донбассе», - заявил он.