Эрдоган допустил присоединение Турции к ШОС вместо Евросоюза

Об этом в интервью газете "Hürriyet" в воскресенье, 20 ноября, заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он предположил, что Анкара может присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) - блока с участием Китая, России и стран Центральной Азии.

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"Почему бы Турции не войти в "Шанхайскую пятерку" (военная организация приграничного сотрудничества России, Китая, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которая предшествовала ШОС. - Ред.) (...) Надеюсь, что при позитивном развитии в этом направлении, если Турция присоединится к "Шанхайской пятерке", то сможет действовать с гораздо большей легкостью", - сказал Эрдоган.

Турецкий президент добавил, что уже провел соответствующую беседу с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган сделал это заявление на фоне ухудшения отношений с Евросоюзом из-за жестких мер чрезвычайного положения в Турции, арестов оппозиции и работников масс-медиа. ЕС и Анкара также до сих пор не пришли к компромиссу в вопросе безвизового режима. Амбиции Турции относительно членства в ЄС также не раз ставились под сомнение со стороны европейских политиков.

К странам-наблюдателям ШОС относятся Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. Турция вместе с еще пятью странами имеет статус "партнера по диалогу".