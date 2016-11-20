Кудрин: Россия сталкивается с теми же рисками, которые привели к распаду СССР

Об этом заявил на форуме в Москве глава общественной организации "Комитет гражданских инициатив" и бывший министр финансов России Алексей Кудрин, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, Россия сейчас сталкивается с теми же рисками, что и СССР перед распадом - децентрализацией и регионализацией страны.

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"СССР распался не в связи со слабой армией и не в связи со слабым КГБ. Он распался, потому что была неэффективная, изжившая себя модель экономики", - заявил бывший министр.

СССР развалился, хотя страна "ломилась от вооружений", отметил Кудрин.

Причиной развала, по мнению Кудрина, стало избыточное производство вооружений, которые оказались никому не нужны.

По его словам, для современной России главными рисками являются неэффективность экономики и неспособность быть технологически передовой, в частности, из-за антизападной риторики, которая мешает развиваться бизнесу и промышленности.

Кудрин считает, что существенных военных рисков сейчас для России нет, а противостояние на геополитической арене является "скорее игрой".