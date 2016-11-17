"Мировая политика трещит по швам": как СМИ отреагировали на выход России из Римского статута

Еще в начале января этого года Международный уголовный суд (МУС) заявил о начале расследования возможных военных преступлений в Грузии в 2008 году, однако РФ решила прекратить членство в МУС именно после того, как суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту, пишет ZN.ua со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung.

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"Этот шаг носит во многом символический характер: Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его. США аналогичным образом подписали устав без ратификации", - напоминает издание The Wall Street Journal.

Однако, в отличии от Sueddeutsche Zeitung WSJ связывает выход России из Римского статута не только с решением суда по Крыму. Так, акцентирует издание, недавно министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выдвинул идею дополнительных санкций в отношении России или обращения в МУС в связи с возможными военными преступлениями РФ в Сирии. Запад также неоднократно критиковал Россию за попирания международного права после аннексии в Крыму и последующего вмешательства на востоке Украины, напоминает издание.

Как пишет немецкое издание Die Welt, отказ РФ от ратификации Римского статута Международного уголовного суда говорит о том, что времена глобальных кризисов заставили вернуться такое явление как национальный эгоизм.

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"Бывший президент США Билл Клинтон отозвал свою подпись в 2000-м году. Снижение числа членов уголовного суда вписывается в картину тревожной эрозии институтов и соглашений, отвечающих за соблюдение международных правовых норм. Мировая политика трещит по швам, кризис ощущается как на глобальном, так и на региональном уровне", - говорится в статье "Возвращение национального эгоизма". Автор статьи настроен весьма пессимистически – по его мнению, такие организации как ОБСЕ "прозябают", а НАТО приходится иметь дело не только с распоясавшимся президентом Турции, но и с будущим президентом США, который, похоже, не самого высокого мнения о трансатлантических узах.

"И Организация Объединенных Наций "вырождаться" и становится мячом в игре: Совет Безопасности не заботится о сохранении мира во всем мире по поручению своих членов, а используется как арена для демонстрации национальной политики власти", - говорится в статье.

"Международное право в целом находится в состоянии кризиса. Слабые стороны международных организаций – это хорошая новость только для диктаторов, военных преступников и террористов", - заключает автор статьи. "Действие (выход РФ из Римского статута – УНИАН) во многом было символичным, потому что Россия, как и Соединенные Штаты, не ратифицировали договор и не находится под юрисдикцией суда. Но это очередной шаг назад для относительно молодого суда, который разбирает дела о военных преступлениях и преступлениях против человечности и является символом международного порядка, который сотрясают популистские восстания по всему Западу", - пишут авторы статьи Иван Нечепуренко и Ник Камминг-Брюс на страницах издания New York Times.

"По сути, это всего лишь беспричинная пощечина, а не тяжелый удар", - говорит Кейт Кронин-Фурман, адвокат в сфере прав человека и политолог (Гарвардская школа Кеннеди), которая предсказала ранее, что избрание президентом США Дональда Трампа еще больше навредит суду. В связи с новостью о выходе РФ из Римского статута авторы статьи напоминают читателям, что Бурунди, Гамбия и Южная Африка ранее тоже сделали такой шаг, назвав суд предвзятым.

Так, Южная Африка не согласна с тем, что суд может привлечь к ответственности любое лицо, включая главу государства. Зейд Раад аль-Хусейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявил: "Новая тенденция изоляционизма и беспринципного руководства усиливается по всему миру". Он резко раскритиковал раскольническую и расистскую риторику нескольких европейских правых политиков. А ранее он заявил, что Трамп, исходя из его предвыборных заявлений, может представлять собой угрозу для глобальной стабильности. Авторы статьи также напоминают, что кроме того, что Международный уголовный суд в Гааге приравнял 15 ноября аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту, он также обещал расследовать возможные военные преступления в Грузии в 2008 году. "Когда Россия подписала Римский статут в 2000 году, она хотела быть частью современного мира, - считает специалист по международным отношениям Владимир Фролов. - Сейчас она этого уже не хочет". По его мнению, многие действия РФ в Сирии могут потенциально стать предметом разбирательства в этом суде.

Директор Human Rights Watch по России Татьяна Локшина, слова которой приводит издание The Guardian, считает, это отказ РФ – это символический жест. "И он многое говорит о позиции России по отношению к международному правосудию и институтам". "На практическом уровне это не будет иметь большого значения, но это показывает, что Россия больше не имеет ни малейшего намерения ратифицировать договор в будущем или сотрудничать с судом", - заявила правозащитница. С ней согласен и Марк Эллис - директор Международной ассоциации адвокатов. Британское издание также приводит его цитату: "Решение России отозвать свою подпись под Римским статутом не будет иметь практически никакого влияния на суд". По его мнению, РФ и без того никогда не была его настоящим подписантом, и она нарушила его положения своим военными вмешательствами в Грузии и в Украине.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о том, что Россия не станет участницей Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Министерство иностранных дел РФ должно направить соответствующее уведомление генеральному секретарю ООН.

Римский статут был разработан с участием России и принят на дипломатической конференции полномочных представителей под эгидой ООН 17 июля 1998 года в Риме. Он вступил в силу 1 июля 2002 года и начал действовать в 2003 году.