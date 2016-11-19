Смоленская трагедия: в Польше перезахоронили экс-президента Польши и его жену

На церемонии 18 ноября присутствовали около 50 человек, в том числе и брат-близнец покойного президента Ярослав Качиньский, нынешний президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Беата Шидло, передает Радио Свобода.

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Тело экс-президента Польши первым среди других жертв взяли на эксгумацию. В целом польская прокуратура хочет эксгумировать все 83 тела жертв Смоленской катастрофы, которые не были кремированы. Некоторые родственники погибших выразили протест в связи с такими намерениям, потому что не хотят, чтобы могилы раскапывали. Но прокуратура заявила, что запланированные эксгумации состоятся.

В сентябре эксперты комиссии, которая расследует обстоятельства смоленской трагедии, заявили, что записи «черных ящиков» самолета были сфальсифицированы, а много документов в этом деле скрытые. Российские исследования причин аварии указывают на несчастный случай, вызванный плохой погодой и ошибкой пилота.

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского Ту-154 в российском Смоленске погибли 96 человек, среди которых президент Польши Качиньский с супругой, руководители всех родов войск, начальник генерального штаба, представители Сейма и Сената, канцелярии президента, последний президент Польши в изгнании Рышард Качаровський, представители высшего военного командования, политических партий, общественные и религиозные деятели.