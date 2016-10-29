Смоленская трагедия: в Польше начали следствие по делу непроведения вскрытий жертв

Польская национальная прокуратура начала расследование по делу непроведения в Польше вскрытия тел жертв Смоленской катастрофы.

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Об этом сообщает "Польское Радио" со ссылкой на представителя пресс-службы национальной прокуратуры Эву Бялик.

Следствие должно выяснить, почему не было проведено в Польше вскрытие ни одной из жертв, и кто несет за это ответственность.

По ее словам, шесть лет назад в Польше приняли результаты вскрытия из Москвы, хотя из экспертизы Вроцлавского медицинского университета видно, что в случае одной трети жертв, вообще не проводились какие-либо вскрытия.

Кроме того, как подчеркнула пресс-секретарь национальной прокуратуры, после перевозки тел в Польшу здесь также не были проведены вскрытия.

Государственная прокуратура утверждает, что всестороннее исследование точно определит травмы, полученные жертвами и причину их смерти, а также поможет реконструировать катастрофу.

Напомним, Польша получила доступ к электронной переписке по организации визита польской верхушки в Катынь, который завершился трагической авиакатастрофой под Смоленском и гибелью всех пассажиров.