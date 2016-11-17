Госдеп прокомментировал выход России из соглашения по суду в Гааге

Видео опубликовано на YouTube-канале американского ведомства.

"Мы видели заявления России насчет этого решения. Мне особо нечего добавить к этому. Наша позиция о важности суда остается неизменной", — сказал он.

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Кирби также подчеркнул, что МУС является ценной структурой для мирового сообщества.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению, подписанному Путиным, Россия выйдет из Римского статута об учреждении Международного уголовного суда (МУС).

Стоит отметить, что распоряжение Путина было опубликовано на следующий день после того, как МКС обнародовал предварительное расследование прокурора, в котором оккупация Крыма названа международным вооруженным конфликтом между Украиной и Россией.